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İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Valizin demir çubuklarına gizlemişler

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#İSTANBUL#Meksika#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:37

İstanbul Havalimanı'nda yolcuya ait valizin demir çubuklarına gizlenmiş şekilde 980 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valizin sahibi gözaltına alındı.

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Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından Cancun (Meksika)-İstanbul ve sonrasında Kopenhag’a devam edecek olan uçağa yönelik risk analizi kapsamında aramalarda bulundu. Aramalarda narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine şüpheli görülen valiz x-ray taramasına tabi tutuldu. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi.

İstanbul Havalimanında ele geçirildi Valizin demir çubuklarına gizlemişler

Eşzamanlı olarak şüphelinin bilgisi, transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi. Şüpheli bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı. Şüphelinin üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.

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İstanbul Havalimanında ele geçirildi Valizin demir çubuklarına gizlemişler


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#İSTANBUL#Meksika#Polis

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