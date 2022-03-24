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İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 12 milyon değerinde

#İstanbul#Polis#Pırlanta

İSTANBUL Havalimanı'nda, Bahreyn'den gelen Hindistan uyruklu yolcunun pantolon ceplerine gizlediği, 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi.

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Hindistan uyruklu S.H.S, 26 Şubat tarihinde sabah saatlerinde uçakla Bahreyn'den İstanbul'a geldi. Pasaport kontrol noktası ve bagaj alım alanını geçen yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri onu yakın takibe aldı.

Ekipler tarafından durdurulan Hintli yolcunun yapılan üst aramasında pantolon içerisinde sağ ve sol cep bölümlerine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte yurda kaçak yolla sokulmak istenilen farklı boy ve karatlarda toplam 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Havalimanında ele geçirildi 12 milyon değerinde

Gözaltına alınan Hindistan uyruklu yolcu, ifadesinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Pırlantaların değerinin 12 milyon TL olduğu belirtildi.

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#İstanbul#Polis#Pırlanta

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