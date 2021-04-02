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Ali ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda suçtan aranan şüpheli yakalandı

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İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda suçtan aranan şüpheli yakalandı

İSTANBUL Havalimanı’nda çok sayıda suçtan aranan şüpheli R.A., Türkiye’ye girmek isterken pasaport kontrolü esnasında gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansırken, R.A., polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda suçtan aranan şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnterpol Şube Müdürlüğü görevlileri, 31 Mart Pazartesi günü, saat 23.55 sıralarında Hollanda’dan İstanbul Havalimanı’na gelerek giriş yapmak isteyen R.A., isimli kişi pasaport kontrolü sırasında gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan kontrollerinde interpol tarafından aranması olduğu ve 4 kez "Basit Yaralama", 2 kez "Hakaret", "Tehdit" ve 2 kez de "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli R.A., emniyetteki işlemleri devam ederken, yakalanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda suçtan aranan şüpheli yakalandı

 

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