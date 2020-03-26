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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

İstanbul Havalimanı'nda bekletilen yabancı yolcular Karabük'e gönderildi

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İstanbul Havalimanı'nda bekletilen yabancı yolcular Karabük'e gönderildi
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Corona Virüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.

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  • İstanbul Havalimanında bekletilen yabancı yolcular otobüslerle Karabüke gönderildi
  • İstanbul Havalimanında bekletilen yabancı yolcular otobüslerle Karabüke gönderildi
  • İstanbul Havalimanında bekletilen yabancı yolcular otobüslerle Karabüke gönderildi
  • İstanbul Havalimanında bekletilen yabancı yolcular otobüslerle Karabüke gönderildi
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Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve ülkelerine gidemeyen aralarında Cezayirli, Tunus ve Ürdün uyruklu yolcular günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.

Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi. Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.

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