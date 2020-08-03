MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu
GeriGündem İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Enver ALAS - İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu
Abone Olgoogle-news

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş hareketliliği yaşanıyor. Bayramı memleketlerinde ve yurt içi tatil merkezlerinde geçirenler, sabah saatlerinden itibaren tarifeli seferlerle İstanbul'a dönüş yapıyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle tatilcilerin dönüşü de başladı. Bayram tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. İç hat uçuş noktalarından bir bir İstanbul'a gelen uçakların dolu olduğu görülürken, terminalde koronavirüs nedeniyle görevliler, yolculara sık sık maskeleri çıkarmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konularında uyarılarda bulundu.

Bayram tatilini ailesiyle birlikte memleketi Adıyaman'da geçiren Hüseyin Erşen, "Kurbanlarımızı kestik. Aile ve akraba ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Babamızı, annemizi görmeye gittik. Şimdi de geri döndük" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle