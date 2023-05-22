İstanbul Havalimanı'nda 2 günde 3 bini aşkın seçmen oy kullandı

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 20 Mayıs Cumartesi günü 08.00 itibariyle havalimanlarında oy kullanmaya başladı. İki günde, pasaport ve kimliklerini gösteren 3 bini aşkın seçmen oy kullandı. Yurt dışında yaşayan seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek.

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Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek.

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İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.