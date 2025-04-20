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İstanbul Havalimanı’na 3 THY uçağı aynı anda iniş yaptı

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#İstanbul Havalimanı#THY#Avrupa
İstanbul Havalimanı’na 3 THY uçağı aynı anda iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 20:16

Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı’nda uygulamaya başlayan 'Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları' kapsamında, 3 Türk Hava Yolları(THY) uçağı bugün aynı anda iniş yaptı.

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Avrupa'da ilk kez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 3 THY uçağına kalkış izni vermesiyle başlayan 'Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları' İstanbul Havalimanı’nda devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında bugün THY'nin TK1794 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Stockholm-İstanbul seferi, TK2419 sefer sayılı Airbus A321 tipi Antalya-İstanbul seferi ve TK1822 sefer sayılı Airbus A330 tipi Paris-İstanbul seferini yapan uçakları aynı anda İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Saat 16.30'da gerçekleştirilen operasyon, 3 uçağın aynı anda İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı ilk an olarak tarihe geçti.

İstanbul Havalimanı böylelikle Avrupa’da ilk kez 3 uçağın iniş ve kalkış yaptığı ilk havalimanı oldu. İniş anı radar görüntülerinde kaydedildi.

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Operasyonel büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, önümüzdeki dönemlerde dörtlü bağımsız pist operasyonlarının da başlayacağını açıklamıştı.

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#İstanbul Havalimanı#THY#Avrupa

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