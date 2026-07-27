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Eyüpsultan'da kaza: 2 yaralı

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#Trafik Kazası#İstanbul Havalimanı#Hafriyat Kamyonu
Eyüpsultanda kaza: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 17:36

Eyüpsultan'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı, ardından devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil ise takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 16.15 sıralarında Işıklar Mahallesi’ndeki Kemerburgaz-Yassıören yolunda meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı, ardından devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil ise takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.  

Eyüpsultanda kaza: 2 yaralı

Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçların içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda araç geçişi kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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Eyüpsultanda kaza: 2 yaralı

Eyüpsultanda kaza: 2 yaralı

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#Trafik Kazası#İstanbul Havalimanı#Hafriyat Kamyonu

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