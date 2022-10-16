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İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, 3 hostes yaralı

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 09:49

İstanbul Havalimanı yolunda içerisinde hosteslerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Hurda haline gelen otomobilin içerisindeki 3 kişi şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'nda uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki 34 EUR 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza Bariyerlere ok gibi saplandı, 3 hostes yaralı
HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve 2 hostes, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza Bariyerlere ok gibi saplandı, 3 hostes yaralı

Kazaya karışan otomobil hurda haline gelirken, otomobil içerisindeki 3 kişi kazadan şans eseri hafif yaralanarak kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza sonrası aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Kaza

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