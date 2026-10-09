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İstanbul Havalimanı dünyada 1 numara

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#İstanbul Havalimanı#Küresel Aktarma Merkezi#Seyahat
İstanbul Havalimanı dünyada 1 numara
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 07:00

İSTANBUL Havalimanı, dünyanın en çok noktasına uçuş sağlayan küresel aktarma merkezi ilan edildi.

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CNN’in haberine göre ‘küresel seyahat veri sağlayıcısı’ OAG’nin (Official Airline Guide-Resmî Havayolu Kılavuzu) yayımladığı ‘Megahubs 2026’ endeksine göre İstanbul Havalimanı, dünya genelindeki tüm rakiplerini geride bırakarak 1 numaralı koltuğa oturdu. Uluslararası uçuş bağlantıları ve hizmet verilen destinasyon sayısı kıyaslanarak hazırlanan listede İngiltere’den Heathrow ikinci, Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, Malezya’nın Kuala Lumpur Havalimanı dördüncü ve ABD’nin Chicago O’Hare Havalimanı beşinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı dünyada 1 numara

HEDEF 200 MİLYON YOLCU

Elde edilen başarıyı değerlendiren İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Yaklaşık 350 destinasyona hizmet veriyoruz ve büyüme potansiyelimiz son derece yüksek. Sahip olduğumuz maliyet ve operasyon avantajları her yıl yeni havayolu şirketlerini ağımıza çekiyor” ifadelerini kullandı. Yılda 84 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan havalimanının nihai hedefi ise kapasiteyi yıllık 200 milyon yolcuya çıkarmak.

 

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#İstanbul Havalimanı#Küresel Aktarma Merkezi#Seyahat

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