İstanbul Havalimanı bin 401 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde

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EUROCONTROL tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları 15-21 Mayıs istatistiklerinde İstanbul Havalimanı günlük bin 401 uçuşla zirvede yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı bu tarihler arasında günde ortalama bin 330 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 302 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

İGA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "EUROCONTROL tarafından yayınlanan 20. hafta verilerine göre, İstanbul Havalimanı günde ortalama bin 401 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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