İstanbul Havalimanı 8-14 Nisan tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

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Eurocontrol 8-14 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. 2023 yılının aynı dönemine göre uçuş sayısını yüzde 10 artıran İstanbul Havalimanı, yoğunluk bakımından dünya çapındaki en yoğun 10 havalimanından biri oldu. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 343 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 311 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.