İstanbul hava sahasında Yunanistan trafiği

İstanbul hava sahasında Yunanistan trafiği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 07:00

YUNANİSTAN, Atina Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında iniş ve kalkışları durdurdu. Arıza nedeniyle Yunanistan’a iniş yapamayan 3 uçak, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Yunanistan’ın en yoğun hava trafiğine sahip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı başta olmak üzere ülkedeki tüm havalimanlarında uçuş operasyonları dün askıya alındı. Teknik arızanın hem iç hat hem de uluslararası seferleri etkilediği öğrenildi. Uçuşların durması nedeniyle çok sayıda yolcu havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (IPA), ülkedeki havalimanlarda uçuş aksamalarına neden olan kesintinin, Yunanistan hava sahasını (FIR Atina) kapsayan frekanslarda meydana gelen geniş çaplı bir parazit olayından kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ancak uçuşların ne zaman normale döneceğine ilişkin net bir zaman verilmediğini bildirdi. Arıza nedeniyle Yunanistan’a iniş yapamayan 3 uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş yaptığı öğrenildi.

 

