İstanbul hava sahasında gizemli olay! Tanımlanamayan trafik alarma neden oldu

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan pilotlar Trafik uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem’de (TCAS) trafik ikazı aldı. Bunun üzerine pilotlar hava trafik kontrolörüne bildirdi. Denizde, havada ve karada yapılan kontrollerde sistemde görülen trafik ikazına neyin neden olduğunu bulunamadı.

Pilotlar tarafından yapılan trafik ikazının denizde bulunan bir gemiden ya da drondan kaynaklanabileceği söylemesi üzerine kıyı emniyeti ve diğer ekipler bölgelerde arama yaptı.

Aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. İki gün boyunca radarda görülen trafik ikazının neye yol açtığı henüz netleştirilemedi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altın alındı.

Pilot: Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir. Bilginize.

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Kule: Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Yetkililere iletildi, denizden de aramalar yapılıyor. Ancak bir türlü bulunamadı.

Kule: Efendim, 2,5 saattir bununla uğraşıyoruz bizde, sizden önce de birçok trafik bunu ikaz etti, kıyı emniyetine de bildirdik. Muhtemelen deniz üzerinden bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz.

Kule: Bu arada bilginize sizden önceki trafikler, meydana yaklaşma hattında 2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri, bir trafik alarmı aldılar. Durumu gözlemledikten sonra rapor edebilir misiniz acaba.

Pilot: 500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, bizde tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şuan 5 mil önümüzde, 5 milde bir trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçuşumuzda da bu ikazı almıştık.