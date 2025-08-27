×
İstanbul Halk Ekmek glütensiz ekmek üretim tesisi açtı: Çölyak hastaları için özel üretim

Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:00

İstanbul Halk Ekmek, Arnavutköy’de glütensiz ekmek ve kurabiye üretecek yeni tesisini açtı.

İstanbul Halk Ekmek’in (İHE), Arnavutköy Hadımköy’deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde, başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere özel beslenme ihtiyacı duyan vatandaşlar için sadece glütensiz ekmek ve kurabiye çeşitleri üretecek tesisinin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan tarafından gerçekleştirildi. Nuri Aslan, bir vardiyada 40 bin adet glütensiz ekmek üretim kapasitesine sahip tesisin ilk ürünlerini davetli ve çalışanlara kendi elleriyle ikram etti.

