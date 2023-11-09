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İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... Gök gürültülü sağanak uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Gök gürültülü sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 06:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre bugün Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış sabahın erken saatlerinde başladı. Meteoroloji 5 günlük yeni hava durumunu da açıkladı. İşte 9 Kasım perşembe günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Gök gürültülü sağanak uyarısı

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL GÜNE KUVVETLİ YAĞIŞLA BAŞLADI

İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor. İstanbul'da bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da bugün etkili olan yağmur yarın ara verdikten sonra hafta sonu yeniden görülecek. İstanbul ve batı bölgelerde yağmur pazartesi günü de etkili olacak.

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İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Gök gürültülü sağanak uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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