İstanbul gibi büyük şehirlerde etkili olacak: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'fotokimyasal smog' uyarısı!

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen İstanbul dahil bazı illerde bugün sağanak yağışın etkili olduğunu söyleyerek önümüzdeki günlerde de araç sayısının çok olduğu illerde 'fotokimyasal smog' kirliliğinin oluşacağını ifade etti.

Prof. Dr. Şen, paylaşımında şu ifadelere ver verdi:

İstanbul, Kocaeli Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep yağmurlu. Sivas-Yozgat çevreleri kar yağışlı, Ankara Çankırı Niğde Kayseri Kastamonu Bolu Karla karışık yağmurlu yüksekler kar yağışlı. Yağışlar geceye ve yarına kalmıyor.

Sıcaklıklar bugün yarın ortalamalarda. Cumadan itibaren Güneyli Lodos etkisiyle 3-4 derece artarak ortalamanın üstüne çıkacak. Bu etki bir hafta devam edecek gibi. Yağış da azalıyor. İstanbul bugün yağmurlu 11 hafta sonu 16 C. Ankara yüksekler karla karışık yağmur 6 derece.

İzmir 16 derece.

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LODOS SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Hafta sonundan itibaren yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi düşecektir. Lodos soba zehirlenmeleri oluşturabilir. Yanan sobaya üstten kömür ilave ederseniz ederseniz üstten de tutuşturun. Karbon Monoksit çok zehirleyici ve sinsi gazdır Havadan ağır ve kokusuzdur yerde yatan dikat.

FOTOKİMYASAL SMOG UYARISI

Önümüzdeki günlerde araç sayısının çok olduğu illerde sabah "fotokimyasal smog" kirliliği oluşur Anadolu'da kömür yakılan bölgelerde kükürtdioksit kirliliği artar. Yüksek basınç rüzgarsız ortam oluşturuyor dolayısıyla kirleticiler dağılamıyor artıyor.

AKOM: ARALIKLARLA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

AKOM'dan İstanbul için yapılan değerlendirmede "Hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir."

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.