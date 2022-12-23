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İstanbul genelinde "bilişim suçları" operasyonu: 16 gözaltı

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#İstanbul#Bilişim Suçları#Operasyon
İstanbul genelinde bilişim suçları operasyonu: 16 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 19:27

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bilişim yoluyla işlenen suçlarla ilgili il genelinde düzenlediği operasyonda 16 şahıs yakalandı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bilişim yoluyla işlenen suçlarla ilgili olarak il genelinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet etmek, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.

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#İstanbul#Bilişim Suçları#Operasyon

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