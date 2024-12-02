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İstanbul Finans Merkezi'ndeki yangın söndürüldü

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#Finans Merkezi#İstanbul#Ümraniye
İstanbul Finans Merkezindeki yangın söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:44

Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Finanskent Mahallesi'ndeki İstanbul Finans Merkezi'nin bodrum katında yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, yangının mesai saati dışında 04.18'de çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Finans Merkezi (İFM) ana binamızın -5. bodrum katında, depo alanında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Olayda hiçbir yaralanma yaşanmamış olup, binamızda güvenlik açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bankamız hizmetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."

 

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#Finans Merkezi#İstanbul#Ümraniye

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