İstanbul Finans Merkezi açılıyor... Bakan Nebati: 15 yılda milli gelire 130 milyar dolar katkı sağlayacak

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İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Bu gece, Yüce Allah’ın, bir öğüt ve bir hidayet kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’le bizleri şereflendirdiği mübarek Kadir Gece’sini idrak edeceğiz. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa birlik, bereket ve hidayet getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

Türkiye’de herkes çok iyi bilir. Ülkemizde Recep Tayyip Erdoğan demek, her yeni gün asırlık eser ve hizmetleri milletimize kazandırmak, ülkemiz için durmadan ve yorulmadan çalışmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek, sözünün eri olmak, başladığı her işi sonuna kadar götürmek, mutlak surette zaferi göğüslemek demektir.

İşte bugün de burada, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, adeta dünyanın kalbinde yer alan kadim şehrimiz İstanbul’umuza ve ülkemize devasa bir eser daha kazandırmanın heyecanı içindeyiz. 2

küresel iddialar taşıyan bir sektörel kümelenme projesi olan İstanbul Finans Merkezi’nin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ekonomimize sunacağı önemli katkıların yanında önümüzde yepyeni fırsatlar ve geniş ufuklar açacağına da gönülden inanıyorum.

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İstanbul Finans Merkezi, finansal kuruluşlar için eşsiz özelliklere sahip bir yerleşke olmanın yanı sıra, küresel bir sektörel etkileşim ve inovasyon merkezi olarak da finansal piyasalarımızın gelişmesini ve derinleşmesini hızlandıracaktır. Bu güçlü ekosistem, yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde ve finansman maliyetlerinin düşmesinde de pay sahibi olacaktır. Bu merkez, finansal kuruluşlarımızın dijital finansal hizmetler ve sürdürülebilir finansman gibi alanlarda atılım yapması için önemli bir platform teşkil edecektir.

Uluslararası sürdürülebilir fonların ülkemize getirilmesi ve reel sektörümüze yeşil finansman sağlanması bakımından önemli bir sinerji kaynağı olacaktır. İstanbul Finans Merkezi’nin bir diğer önemli katkısı da, İstanbul’umuzun, katılım finans ve İslami bankacılık alanında da küresel bir merkeze dönüşmesini sağlayacak olmasıdır.

"FİNANSAL KAYNAKLARIN ÜLKEMİZE AKIŞINI KOLAYLAŞTIRACAK DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

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Bahsettiğim hedeflere ulaşmak için, finansal hizmetlerin tümüne yönelik sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımlar benimseyerek İFM’nin kuruluş çalışmalarını tamamladık. Bugün, bu dev Merkezi devreye alarak, finansal kaynakların ülkemize akışını kolaylaştıracak dönüşüm sürecini de başlatmış bulunuyoruz.

Bu dönüşüm sürecinde bankalar, sermaye piyasası kuruluşları, katılım finans şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kurum ve kuruluşları İFM çatısı altında tek bir konumda birleştiriyoruz.

Ayrıca, uluslararası finansal hizmetler sektörü içerisinde faaliyet gösteren portföy yönetimi, servet yönetimi ve proje finansmanı gibi alanlara da odaklanacağız.

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Öte yandan, bu finansal faaliyetleri destekleyecek danışmanlık, bilgi işlem, telekomünikasyon ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere geniş bir ekosistem oluşturacağız.



Ortaya çıkacak bu dev ekosistemin, ülkemizin finansal hizmet ihracatına da önemli katkılar yapacağı açıktır.

"MERKEZİN TOPLAMDA 102 BİN EK NİTELİKLİ İSTİHDAM OLUŞTURMASINI HEDEFLİYORUZ"

2036 yılı itibarıyla, İFM’nin ülkemizin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağını ve 15 yıl içerisinde Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya yapacağı toplam katkının da yaklaşık 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz.

Bu 15 yıl içerisinde, Merkezin toplamda 102 bin ek nitelikli istihdam oluşturmasını da hedefliyoruz.

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İFM'yi rekabetçi kılmak için çeşitli indirim, istisna ve vergi avantajları sağlıyoruz. Bu teşviklere ilave olarak, ekosistemin tamamlayıcı unsurlarını kapsayan Katılım Finans Strateji Belgesi’ni yayımladık. Katılım Finans Strateji Belgesi, 2022-2025 döneminde katılım finansı tüm sektörleriyle geliştirmeye yönelik oluşturduğumuz yol haritasını içeriyor.

Ayrıca, İstanbul’un bir finans merkezi olmasında katılım finans kuruluşlarının etkisini artırmak adına Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi’nin kuruluşunu geçen ay sonu itibarıyla tamamladık.

Dijitalin Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda İFM’nin ana vizyonlarından birisini de dijitalleşen dünyada sektöre yeni açılımlar kazandıran finansal teknoloji ekosistemini geliştirmek olarak belirledik. Finteklerin iş fikirlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla Merkezimiz bünyesinde kuluçka ve ön kuluçka modellerini sunuyoruz.

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"FİNTEK AKADEMİ’Yİ DE HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Pazarlama, strateji, hukuk, finans ve fikri mülkiyet hakları üzerine danışmanlık imkânlarıyla birlikte girişimlerin büyümesi için mentorluk desteği de veriyoruz.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü bünyesinde Fintech Hub adını verdiğimiz bir çevrimiçi platform kurarak iş fikirlerinin yatırımcılarla buluşabilmesine olanak sağlıyor, ek olarak Fintek Akademi’yi de hayata geçiriyoruz.

Ülkemizin son 21 yıllık dönemi kelimenin tam anlamıyla bir atılım dönemi olmuştur. Bizler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sımsıkı sarılarak her alanda yolumuzda inançla ilerlemeyi sürdürüyoruz.

Yapamazsınız dedikleri her icraatı yaparak ilerliyoruz. İstanbul Finans Merkezi Projesini de bizler inşa ederken, birileri her zamanki alışkanlıklarıyla “ne gerek var, İstanbul finansın merkezi mi olacak?” şeklinde bazı ifadeler kullanmışlardı.

Ancak bu Merkez’in ülkemize faydasını peyderpey gördükçe, esasen ne kadar isabetli bir adım atmış olduğumuzu ilerleyen süreçte onlar da idrak edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, ülkemize her yeni gün asırlık eserler kazandırmaya, milletimize hizmet yolunda, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz.