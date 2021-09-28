İstanbul Filarmoni Derneği’ndeki taciz iddiası! Dilacan'dan Atilla Tuna'nın açıklamasına yanıt

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Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Ö., İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını iddia etti. İstanbul Filarmoni Derneği’nin yeni çıkacak müzik dergisi için editör olarak işe başlayan Dilacan Ö., Tuna’nın kendisine, çalışabilmesi için tamamen ona teslim olması, özel hayatını rapor etmesi ve adet döngüsünü bildirmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü. İşten ayrılan Dilacan Ö., Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu. Dilacan Ö.'nün iddialarının ardından İstanbul Flarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin de istifa kararı aldıklarını duyurdu.

ATİLLA TUNA'DAN TACİZ İDDİALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Atilla Tuna, iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dilacan Ö. ile hukuki platformun her alanında mücadele edileceğini duyurur ve bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27.09.2021 tarihi itibariyle suç duyurusunda bulunulduğunu da ifade etmek isterim" dedi.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Atilla Tuna (@hayaltadinda)'in paylaştığı bir gönderi

DİLACAN Ö.: YAŞADIĞIM MAĞDURİYET DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR

Atilla Tuna'nın paylaşımının ardından Dilacan Ö. sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Dilancan Ö. sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

1.A.T'nin açıklamasına istinaden; 2 Eylüldeki işim ile tehdit ettiği son görüşmemizden sonra yalnızca 3 Eylül'de taciz ve mobbing sebebiyle korktuğum için işe gitmedim. Cumartesi yaşadıklarımı kurula anlatarak yardım istedim.

2.A.T'nin beni ne sebeple ve ne şekilde kovduğu WhatsApp mesajı olarak mevcuttur. Editör olduğuma dair kanıtlar yine WhatsApp mesajlarında ve iş mailimde mevcuttur. Bu süreçte A.T ile yüz yüze gelmek istemediğim için laptop ve telefon hala bendedir.

3.Bana işe uygun olduğumu söyleyen A.T. tacizlerinden rahatsız olduğumu dile getirmemle birlikte yetersizlikten bahsetmeye başladı. WhatsApp ekran görüntülerini sizinle paylaşamamanın üzüntüsü içindeyim. Avukatlarımın uyarısı üzerine şu an sizinle paylaşamıyorum.

4.Hukuksal süreçte bu kanıtların hepsi kullanılacaktır. Basit yalanlarla yaşadığım mağduriyet A.T. ve taraflarınca devam ettirilmektedir. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkesi bilgilendirmeye devam edeceğim.