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İstanbul Eyüpsultan'da korkutan yangın

#Yangın#Eyüpsultan#İtfaiye
İstanbul Eyüpsultanda korkutan yangın

Eyüpsultan'da kumaş üretim atölyesinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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Yangın, Topçular mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. İncirlik sokak üzerinde kumaş üretimi yapılan bir atölyenin de bulunduğu 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

İstanbul Eyüpsultanda korkutan yangın

Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Fatih ve Şişli ilçeleri ile Davutpaşa ve Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatı katına dört koldan müdahale başlattı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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#Yangın#Eyüpsultan#İtfaiye