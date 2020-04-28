İstanbul evde yollar tamirde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), perşembe günü başlayan ve önceki gün saat 23.59’da sona eren sokağa çıkma yasağında, kent genelinde yol bakım, onarım ve asfalt işlemlerini tamamladı. İstanbul genelinde 14 bin 500 ton asfalt serim işlemi tamamlandı. Yoğun araç ve yaya trafiğinden dolayı çalışılması güç güzergâhlarda oluşan bozulmalar düzeltildi. İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, çalışmak için kent genelindeki kritik noktaları seçti. Normal şartlarda iki haftalık bir zaman diliminde tamamlanan çalışmalar, sokağa çıkma yasağı sürecine sığdırıldı. Avrupa Yakası’nda Sarıyer, Bayrampaşa, Silivri ve Avcılar; Asya Yakası’nda ise Kadıköy, Kartal ve Sancaktepe’de yol ve meydanlarda bulunan çukur, soyulma gibi olumsuzluklar giderildi.