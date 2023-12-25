İstanbul Esenyurt'ta yıkım sırasında bina caddeye çöktü

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Edinilen bilgilere göre olay Esenkent Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım yapıldığı esnada bina bir anda yola doğru çöktü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve yıkımı izleyenler büyük tehlike atlattı. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler trafiği kapatarak çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yola dökülen molozların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Site sakinlerinde Özgür Öztürk, "Ben bu sitede oturuyorum. Yıkılın bina ile aramızda on metre yok. Yarısını yıkmışlardı zaten. Bu sırada yolu kapatmamışlardı. Kontrolsüz bir yıkım vardı. Herhangi bir güvenlik önlemi de bulunmamaktaydı. Komşulara da haber verilmedi. Daha sonra yıkım oldu. Yol kapatıldı şerit çekildi. Şu anda molozları temizliyorlar" ifadelerini kullandı.

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