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İstanbul Esenyurt'ta yıkım sırasında bina caddeye çöktü

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#Esenyurt#Polis#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 15:44

İstanbul Esenyurt'ta altı katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken çevredekiler büyük tehlike atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre olay Esenkent Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım yapıldığı esnada bina bir anda yola doğru çöktü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve yıkımı izleyenler büyük tehlike atlattı. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler trafiği kapatarak çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yola dökülen molozların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Site sakinlerinde Özgür Öztürk, "Ben bu sitede oturuyorum. Yıkılın bina ile aramızda on metre yok. Yarısını yıkmışlardı zaten. Bu sırada yolu kapatmamışlardı. Kontrolsüz bir yıkım vardı. Herhangi bir güvenlik önlemi de bulunmamaktaydı. Komşulara da haber verilmedi. Daha sonra yıkım oldu. Yol kapatıldı şerit çekildi. Şu anda molozları temizliyorlar" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Esenyurtta yıkım sırasında bina caddeye çöktü

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#Esenyurt#Polis#İstanbul

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