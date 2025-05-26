İstanbul Esenyurt'ta restoranda yangın

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Yangın, saat 09.00 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki 4 katlı iş merkezinin girişindeki restoranda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılarak iş merkezinin üst katlarına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Restoran kullanılmaz hale gelirken diğer katlarda da hasar oluştu. Öte yandan restoranın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)