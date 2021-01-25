Olay saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Esenyurt Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi DoÄŸan AraslÄ± BulvarÄ±'nda bulunan 11 katlÄ± bir otelde meydana geldi. AlÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 17 yaÅŸÄ±ndaki Z.C. 5 kiÅŸi kaldÄ±klarÄ± otelin 8. katÄ±ndaki odanÄ±n balkonundan henÃ¼z belirlenemeyen bir sebeple dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

YapÄ±lan incelemede genÃ§ kÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi. YapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Z. C.'nin cesedi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SORUÅžTURMA SÃœRÃœYOR

Polis olay sÄ±rasÄ±nda otelde bulunan biri kuzeni olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 2'si kÄ±z 4 kiÅŸiyi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â