Ä°stanbul Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kÄ±z otelin 8'inci katÄ±ndan düÅŸtü
Ä°stanbul Esenyurt'ta saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda 5 kiÅŸi kaldÄ±klarÄ± otelin 8. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Otel odasÄ±nda bulunan biri genÃ§ kÄ±zÄ±n kuzeni 4 kiÅŸi ise ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â
Olay saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Esenyurt Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi DoÄŸan AraslÄ± BulvarÄ±'nda bulunan 11 katlÄ± bir otelde meydana geldi. AlÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 17 yaÅŸÄ±ndaki Z.C. 5 kiÅŸi kaldÄ±klarÄ± otelin 8. katÄ±ndaki odanÄ±n balkonundan henÃ¼z belirlenemeyen bir sebeple dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
YapÄ±lan incelemede genÃ§ kÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi. YapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Z. C.'nin cesedi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
SORUÅžTURMA SÃœRÃœYOR
Polis olay sÄ±rasÄ±nda otelde bulunan biri kuzeni olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 2'si kÄ±z 4 kiÅŸiyi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle