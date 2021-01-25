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Ozan URAL - BuÄŸra AKAY / Ä°stanbul,(DHA)
Haber GiriÅŸ: 25.01.2021 - 07:20 | Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kÄ±z otelin 8'inci katÄ±ndan düÅŸtü

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Ä°stanbul Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kÄ±z otelin 8'inci katÄ±ndan düÅŸtü
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Ä°stanbul Esenyurt'ta saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda 5 kiÅŸi kaldÄ±klarÄ± otelin 8. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Otel odasÄ±nda bulunan biri genÃ§ kÄ±zÄ±n kuzeni 4 kiÅŸi ise ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

Olay saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Esenyurt Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi DoÄŸan AraslÄ± BulvarÄ±'nda bulunan 11 katlÄ± bir otelde meydana geldi. AlÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 17 yaÅŸÄ±ndaki Z.C. 5 kiÅŸi kaldÄ±klarÄ± otelin 8. katÄ±ndaki odanÄ±n balkonundan henÃ¼z belirlenemeyen bir sebeple dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Ä°stanbul Esenyurtta korkunÃ§ olay GenÃ§ kÄ±z otelin 8inci katÄ±ndan dÃ¼ÅŸtÃ¼

YapÄ±lan incelemede genÃ§ kÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi. YapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Z. C.'nin cesedi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SORUÅžTURMA SÃœRÃœYOR

Polis olay sÄ±rasÄ±nda otelde bulunan biri kuzeni olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 2'si kÄ±z 4 kiÅŸiyi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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