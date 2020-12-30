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Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın!

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İstanbul Esenyurt'ta ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bodrum kattaki daireye baskın yaptı. Dairede sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşan polisler, daireyi mühürledi.

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daireye baskın yaptı.

Ekipler eve girdiklerinde, dairenin kreş olarak düzenlendiğini gördü. Baskın sırasında odaya yerleştirilen sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşıldı. Mesleğinin öğretmenlik olduğunu iddia eden yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürülürken, yabancı uyruklu 6 çocuğun ailesine ulaşıldı.

Kreş olarak kullanılan daire Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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