Esenyurt'ta mavi su fışkırdı, tüm caddeyi boyadı... Vatandaşlar tedirgin

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Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti. İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA RENGARENK AKMIŞTI

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu. Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.

İSKİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Haramidere'de farklı renklerde akan dere için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) açıklama yapılmıştı. Açıklamada 'Ekiplerimiz, Haramidere'de yapmış oldukları incelemelerde, renkli atık su deşarjına rastlamıştır' denilmişti.

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