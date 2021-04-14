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HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta mavi su fışkırdı, tüm caddeyi boyadı... Vatandaşlar tedirgin
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Alper KORKMAZ - Ersan SAN -/ İSTANBUL , (DHA) -
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta mavi su fışkırdı, tüm caddeyi boyadı... Vatandaşlar tedirgin

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İstanbul Esenyurt'ta dereden akan rengarenk suyun ardından bu kez de rögardan mavi su fışkırdı. Su ile birlikte cadde maviye boyanırken mavi su, vatandaşları tedirgin etti.

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  • Esenyurtta vatandaşları tedirgin eden görüntü
  • Esenyurtta vatandaşları tedirgin eden görüntü
  • Esenyurtta vatandaşları tedirgin eden görüntü
  • Esenyurtta vatandaşları tedirgin eden görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti. İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

Esenyurtta mavi su fışkırdı, tüm caddeyi boyadı... Vatandaşlar tedirgin

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA RENGARENK AKMIŞTI

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu. Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.

Esenyurtta mavi su fışkırdı, tüm caddeyi boyadı... Vatandaşlar tedirgin

İSKİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Haramidere'de farklı renklerde akan dere için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) açıklama yapılmıştı. Açıklamada 'Ekiplerimiz, Haramidere'de yapmış oldukları incelemelerde, renkli atık su deşarjına rastlamıştır' denilmişti.

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