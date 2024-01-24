×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Esenler'de metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde arıza

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#Metro#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 16:29

İstanbul Esenler'de bulunan metro Üçyüzlü istasyonunda bulunan yürüyen merdivenin basamakları, vidalarının çıkması nedeniyle parçalandı. Olayı gören Zeki Güler, "Bir patırtıduydum. Merdivenin başında vidalar var, ilk olarak plaka kalktı. Ardından merdivenin ayak kısmından sesler gelmeye başladı." dedi.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Esenler Üçyüzlü Metrosu, Gençosman Mahallesi çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. İddiaya göre, istasyon çıkışı için kullanılan yürüyen merdivenlerin vidaların çıkması nedeniyle basamaklar parçalandı. Bu sırada merdivende bulunanlar korkuya kapıldı. Olay yerine gelen ekipler yürüyen merdiveni kapatırken merdivenin etrafı güvenlik bariyeri ile kapatıldı. Zeki Güler, "Bir patırtıduydum. Merdivenin başında vidalar var, ilk olarak plaka kalktı. Ardından merdivenin ayak kısmından sesler gelmeye başladı. Ben arkamı dönünce merdivenlerde bir kişyi bekliyordu. Onu uyardım" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenler#Metro#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!