İstanbul Erkek’te cezalar belli oldu

Bu kapsamda Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2 öğrenciye ‘örgün eğitim dışına çıkarma’ cezası verildi. Yani bu 2 öğrenci, artık lise eğitimlerini kendi okullarında ya da başka herhangi bir okulda sürdüremeyecek. İlgili öğrenciler bundan sonraki eğitim sürecini açık lisede yalnızca sınavlara girerek devam ettirebilecek. Yapılan incelemeye göre, 11 öğrenciye ‘okul değiştirme’, 7 öğrenciye ise ‘okuldan kısa süreli uzaklaştırma’ cezalarının uygulanmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekle birlikte ilgili iddialar doğrultusunda darp edilen ve farklı okullara naklini alan 9’uncu sınıf öğrencileri hakkında henüz bir karar verilmedi.