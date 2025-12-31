×
İstanbul Erkek’te cezalar belli oldu

Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 07:00

 İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL) 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde 9’uncu sınıftaki 7 erkek öğrencinin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifade listesi hazırladığı ve okulun 11’inci sınıf öğrencilerinin de bu nedenle ilgili öğrencileri darp ettiği iddia edilmişti.

Bu kapsamda Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2 öğrenciye ‘örgün eğitim dışına çıkarma’ cezası verildi. Yani bu 2 öğrenci, artık lise eğitimlerini kendi okullarında ya da başka herhangi bir okulda sürdüremeyecek. İlgili öğrenciler bundan sonraki eğitim sürecini açık lisede yalnızca sınavlara girerek devam ettirebilecek. Yapılan incelemeye göre, 11 öğrenciye ‘okul değiştirme’, 7 öğrenciye ise ‘okuldan kısa süreli uzaklaştırma’ cezalarının uygulanmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekle birlikte ilgili iddialar doğrultusunda darp edilen ve farklı okullara naklini alan 9’uncu sınıf öğrencileri hakkında henüz bir karar verilmedi.     

 

