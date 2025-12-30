İstanbul Erkek’e yeni müdür.... Soruşturma sürecinde sona yaklaşıldı

Haberin Devamı

İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL) 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde 9’uncu sınıftaki 7 erkek öğrencinin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifade listesi hazırladığı ve okulun 11’inci sınıf öğrencilerinin de bu nedenle ilgili öğrencileri darp ettiği iddia edilmişti.

Yürütülen inceleme ve soruşturma sürecinde sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin bu hafta konuyla ilgili ön inceleme raporunun tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan soruşturma sürecinde geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini üstlenen Yılmaz Arslan ile okul müdür baş yardımcısı Murat Akdaş açığa alınmıştı.

Soruşturma sonucuna göre iki isim hakkında ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ kararı verilecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Gözüdok, bu kapsamda okula müdür vekili olarak atandı. Gözüdok, daha önce Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak da görev yapmıştı.

O LİSTE BAŞKASINA AİT

Bakanlığa yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 9’uncu sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir şikâyet, somut delil veya yürütülmüş disiplin süreci bulunmadı. Kamuoyunda geniş yankı bulan ve taciz ile tehdit içeren 507 maddelik listenin ise darp edilen öğrencilere ait olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde söz konusu listenin başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı, ilk aşamada sınırlı bir çevrede dolaşıma girdiği, daha sonra ise sosyal medya üzerinden kontrolsüz biçimde yayıldığı tespit edildi.

ÜST SINIF ZORBALIK YAPMIŞ

Öte yandan üst sınıf öğrencilerinin, 9’uncu sınıf öğrencilerini iradeleri dışında belirli alanlarda topladığı, darp ettiği, ağır hakaretlere maruz bırakarak baskı ortamı oluşturduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen şiddet sırasında bazı durumlarda bıçak ve kol saatinin muşta gibi kullanıldığı belirlendi. Bu süreç sonunda darp edilen öğrencilerin 6’sı okulunu değiştirdi. MEB, olaylardan etkilenen tüm öğrenciler için rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri verdi. Soruşturma sonunda şiddet uygulayan üst sınıf öğrencilerine yönelik olarak da cezai yaptırımlar uygulanabileceği belirtiliyor.