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İstanbul Erkek Lisesi mezuniyetinde protesto... Okul yönetimi töreni yarıda kesti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Erkek Lisesi#Öğrenci#Müdür
İstanbul Erkek Lisesi mezuniyetinde protesto... Okul yönetimi töreni yarıda kesti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:00

İstanbul Erkek Lisesi mezuniyet töreninde kürsüye çıkan okul müdürü Hikmet Konar, öğrencilerin sırt dönme protestosuyla karşılaştı. Ailelerin de katılımı ve İl Milli Eğitim Müdürü’nün müdahalesiyle büyüyen gerginlik sonrası tören iptal edildi.

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İstanbul Erkek Lisesi’nde önceki gün düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan okul müdürü Hikmet Konar, mezun öğrenciler tarafından sırt dönülerek protesto edildi. İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğü’ne yakın isimlerden aldığımız bilgiye göre olay, tören okul birincilerinin yaptığı konuşmanın ardından, kürsüye çıkan Hikmet Konar’ın konuşmasına başlamasıyla yaşandı. Öğrenciler ilk andan itibaren sahneye sırtlarını dönerek okul marşını söylemeye başladı.

AİLELER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Okul müdürü 3 dakikalık konuşmasını tamamladı ancak öğrencilerin ardından öğrencilerin ailesi ve yakınları müdüre tepki gösterdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür’ün aileleri ikaz etmesinin ardından gelen tepkilerle tartışmanın şiddeti de arttı. Ardından okul yönetimi töreni sonlandırdı. Öğrenciler mezuniyet programının kalan kısmını gerçekleştiremeden okuldan ayrıldı.

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Diğer yandan 2016 yılında yine İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde okul müdürü Hikmet Konar öğrenciler tarafından protesto edilmiş, mezuniyet töreninde benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Aradan yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen aynı okul müdürünün bir kez daha mezuniyet töreninde tekrar aynı protestonun yaşanması sosyal medyada da tepki çekti.

 

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#İstanbul Erkek Lisesi#Öğrenci#Müdür

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