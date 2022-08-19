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İstanbul Emniyeti’nde tayinler tamam

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#İstanbul Emniyeti#Tayin#İlçe Müdürü
İstanbul Emniyeti’nde tayinler tamam
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde il içi tayinler belli oldu. 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 şube müdürü ve 10 ilçe müdürü değişti. İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne İlyas Kayış, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı getirildi.

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Yeni yönetim şöyle oluştu: Recep Tepebaşı A Bölgesinden, Koray Şensoy B Bölgesinden, Burak Bal C Bölgesinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı. Toplum Destekli Polislik Şubelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Barış Çukur, Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlaktan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Eke, Genel Denetleme Şubelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Göriş, Polisevi’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gazi Kaçmaz, Boğaziçi Köprülerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çakır oldu. Aşkın Kılıçkeser TEM İl Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Güven Timleri Müdürlüğü’ne Hüseyin Şahin, Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü’ne Gülpınar Adir, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne Mustafa Ergenç atandı.

10 İLÇE MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

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İSTANBUL Emniyeti’nde yeni dönemde 10 ilçede de değişim yaşandı. Yeni görevlendirmelerle, Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı Hudut Kapıları ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Ertürk Beyoğlu, Personel Şube Müdürü Murat Özburun Avcılar, Beykoz Müdürü Hüseyin Güleç Ataşehir, Kağıthane Müdürü Murat Çaykara Sarıyer, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Baysal Küçükçekmece, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan Kağıthane, Şarktan gelen Hakan Öztürk Beykoz, Arnavutköy Müdürü Murat Sevgi Zeytinburnu, Özgür Yılmaz ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

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#İstanbul Emniyeti#Tayin#İlçe Müdürü

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