İstanbul Emniyeti’nde tayinler tamam

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Yeni yönetim şöyle oluştu: Recep Tepebaşı A Bölgesinden, Koray Şensoy B Bölgesinden, Burak Bal C Bölgesinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı. Toplum Destekli Polislik Şubelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Barış Çukur, Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlaktan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Eke, Genel Denetleme Şubelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Göriş, Polisevi’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gazi Kaçmaz, Boğaziçi Köprülerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çakır oldu. Aşkın Kılıçkeser TEM İl Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Güven Timleri Müdürlüğü’ne Hüseyin Şahin, Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü’ne Gülpınar Adir, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne Mustafa Ergenç atandı.

10 İLÇE MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

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İSTANBUL Emniyeti’nde yeni dönemde 10 ilçede de değişim yaşandı. Yeni görevlendirmelerle, Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı Hudut Kapıları ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Ertürk Beyoğlu, Personel Şube Müdürü Murat Özburun Avcılar, Beykoz Müdürü Hüseyin Güleç Ataşehir, Kağıthane Müdürü Murat Çaykara Sarıyer, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Baysal Küçükçekmece, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan Kağıthane, Şarktan gelen Hakan Öztürk Beykoz, Arnavutköy Müdürü Murat Sevgi Zeytinburnu, Özgür Yılmaz ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.