İstanbul Emniyeti’nde bayrak değişimi

Haberin Devamı

5 Aralık’ta yayımlanan Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimi gerçekleşti. İstihbarat Daire Başkanlığından Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, yaş haddi nedeniyle emekli olan Zafer Aktaş’ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Daha önce İstanbul’da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Yıldız, dün saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne gelerek görevi devraldı.

‘GURUR DUYDUM’

İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız, devir teslim töreninde şunları söyledi: “Doğup büyüdüğüm İstanbul’umuza emniyet müdürü olarak atanmam benim için gurur verici. Başta beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. İstanbul’umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul halkımızın desteği ile bu mücadelemizi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan yapacağız. Bu bayrak değişimi vesilesiyle inşallah İstanbul’umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Haberin Devamı

45 YIL SONRA EMEKLİ

Görevi devreden Zafer Aktaş, “15 Haziran 2020’de başladığım İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini 4.5 yıl boyunca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir gayretle yürüttük. Yaklaşık 45 yıl mensubu olmaktan gurur duyduğum teşkilatımıza layıkıyla hizmet etmenin huzuruyla emekliye ayrılıyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum, hakkınızı helal edin” dedi.