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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Aydos Ormanı'nı havadan denetledi

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Aydos Ormanı'nı havadan denetledi
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Aydos Ormanı'nı havadan denetledi.

Zafer Aktaş, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde bulunan Aydos Ormanı'nı helikopterle dolaşarak, havadan kontrol etti.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de ormanın içindeki vatandaşları, ateş ve mangal yakmamaları konusunda drone kullanarak sesli olarak uyardı.

Ekipler, gün boyunca ormanın içinde denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşlar, ormanda kaybolma riskleri olduğu, alandan geldikleri yönden ayrılmaları ve orman yangınlarına karşı ateş veya mangal yakmamaları konularında uyarıldı.

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