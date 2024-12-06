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Ä°stanbul Emniyet Müdürü Selami YÄ±ldÄ±z göreve baÅŸladÄ±

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#Ä°stanbul#Selami YÄ±ldÄ±z#Polis
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami YÄ±ldÄ±z gÃ¶reve baÅŸladÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 06, 2024 12:47

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararla Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atanan Selami YÄ±ldÄ±z, gÃ¶revine baÅŸladÄ±. YÄ±ldÄ±z, "Ä°stanbul'da halkÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸiyle bu mÃ¼cadelemizde hiÃ§bir fedakarlÄ±ktan kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z. Bu bayrak deÄŸiÅŸimi inÅŸallah Ä°stanbul'umuza, Ã¼lkemize ve teÅŸkilatÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun diyorum. MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n de emekliliÄŸi hayÄ±rlÄ± olsun diyorum." dedi.

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸkesinde dÃ¼zenlenen devir teslim tÃ¶reninde, YÄ±ldÄ±z, gÃ¶revi yaÅŸ haddinden emekli olan Zafer AktaÅŸ'tan teslim aldÄ±.

Vatan YerleÅŸkesi'nde AktaÅŸ tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan YÄ±ldÄ±z, gÃ¶revli emniyet mÃ¼dÃ¼rleriyle tanÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ makamÄ±nda AktaÅŸ'a Ã§iÃ§ek takdim eden YÄ±ldÄ±z, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°stanbul'un huzur ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

TerÃ¶r, organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tleri ve zehir tacirleriyle mÃ¼cadelenin devam edeceÄŸini vurgulayan YÄ±ldÄ±z, "Ä°stanbul'da halkÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸiyle bu mÃ¼cadelemizde hiÃ§bir fedakarlÄ±ktan kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z. Bu bayrak deÄŸiÅŸimi inÅŸallah Ä°stanbul'umuza, Ã¼lkemize ve teÅŸkilatÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun diyorum. MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n de emekliliÄŸi hayÄ±rlÄ± olsun diyorum." diye konuÅŸtu.

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Zafer AktaÅŸ ise gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± 4,5 yÄ±l iÃ§inde Ä°stanbulâ€™un huzuru ve gÃ¼venliÄŸi, vatandaÅŸÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla tÃ¼m teÅŸkilat olarak beraber canla baÅŸla gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami YÄ±ldÄ±z gÃ¶reve baÅŸladÄ±

YaklaÅŸÄ±k 45 yÄ±llÄ±k bir meslek hayatÄ± olduÄŸunu belirten AktaÅŸ, "VatanÄ±ma ve milletime hizmet etme ÅŸerefine nail olduÄŸum teÅŸkilatÄ±mdan gÃ¶revimi layÄ±kÄ±yla yapmanÄ±n huzuruyla emekliye ayrÄ±lÄ±yorum. Selami kardeÅŸimiz daha evvelden Adana'dan halef ve selef olduÄŸumuz arkadaÅŸÄ±mÄ±z.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami YÄ±ldÄ±z gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber Ä°stanbulâ€™daki gÃ¶revini layÄ±kÄ±yla yapacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Yeni gÃ¶revinin hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± diliyorum. Ben de hepinize Allah'a Ä±smarladÄ±k diyorum, Allah'a emanet olun, hakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin." ifadesini kullandÄ±.

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami YÄ±ldÄ±z gÃ¶reve baÅŸladÄ±

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#Ä°stanbul#Selami YÄ±ldÄ±z#Polis

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