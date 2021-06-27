İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden izinsiz gösteri yürüyüşü açıklaması: 46 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün LGBT'li gruplarca İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı civarında planlanan yasa dışı gösteri ve yürüyüşle ilgili olarak Beyoğlu Kaymakamlığınca bir günlük yasaklama kararı alındığı hatırlatıldı.

Söz konusu karara uymayarak yürüyüş yapmakta ısrar eden LGBT’li grupların defalarca uyarıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen görevlilere mukavemette bulunarak karşılık veren gruplar arasından 46 şahıs yakalanmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Yasa dışı gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte yakalananlar arasında maalesef basın mensubu Bülent Kılıç'ın da bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğunu ve ilgili personellerden şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır."

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