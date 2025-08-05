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Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Ayasofya#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 13:37

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne gelen kişinin kundaklama girişimi, cemaatin dikkati sayesinde büyümeden önlendi. Halının bir bölümünün yanmasına neden olan M.G., kaçtıktan kısa süre sonra yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı.

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Olay, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. Camiye giren ve şapkalı olan M.G., rahlenin arkasında bulunan bazı kâğıtları ateşe verdi. Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden bir kadın, olayı hemen imama bildirdi. Cemaatten bir kişi ise yanan halıyı kaldırarak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri cami içerisine girerek inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin olay sonrası Sultanahmet Meydanı yönüne gittiği belirlendi.

Ayasofya Camiini kundaklama girişimi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Şüpheli tutuklandı

Kimliği tespit edilen M.G., kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Temmuz’da adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının bulunduğu öğrenildi. 

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Ayasofya Camiini kundaklama girişimi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde tutuklanmıştır."

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Ayasofya#Tutuklama

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