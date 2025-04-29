İstanbul depreminin ardından hayati senaryo: Marmara Otoyol Ringi

Haberin Devamı

İstanbul’daki son deprem ‘Marmara Otoyol Ringi’ adı verilen 947 kilometrelik ulaşım ağının hassas önemini de öne çıkardı. Bu ringin devam eden ve projelendirilen ekleriyle 1295 kilometreye çıkarılması planlanıyor. Bu ring muhtemel bir felaket durumunda İstanbul ve Marmara’dan diğer bölgelere tahliyelerin hayati çıkış noktalarını da içeriyor.

9 İLİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Türkiye’nin sanayi ve ekonomi merkezlerini güvenli ulaşım ağıyla çevreleyen bu ring; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi Türkiye’nin sanayi ve ekonomi bakımından lokomotif gücünü oluşturan bölgelerini de birbirine bağlıyor. İstanbul’un ağır transit trafik yükünü de güneye doğru kaydırarak hafifletiyor.

Haberin Devamı

ANA AKTÖR KÖPRÜLER

Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü bu hattın dışa dönük en hayati noktaları olarak görülüyor. Bu noktalar muhtemel bir felaket anında İstanbul’un güvenli tahliye hatları olarak da mühim bir rol üstelenecek. Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul’un tahliyesi senaryolarında da bu noktalar en temel aktörler.

BATIYA GEÇİŞ ÇANAKKALE’DEN

Muhtemel bir felaket senaryosunda Marmara Otoyol Ringi kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul’un batısındaki tahliyelerin gerçekleşmesini hızlandıracak. Böylece İstanbul’un batısındaki tahliye akışı alternatif güzergâhlarla da desteklenmiş olacak. Yine Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu arasında Gebze civarındaki doğrudan bağlantı sayesinde Avrupa yakasından Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri üzerinden gelen trafik ile Anadolu yakasından gelen trafik kesintisiz bir şekilde Ankara ve İzmir yönüne aktarılabilecek. Tahliye planlarında kritik işleve sahip Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri, tahliye güzergâhlarının ana geçiş noktalarını oluşturacak. Bu altyapı sayesinde, olası bir afette güvenli ve hızlı tahliye koridorları sağlanmış olacak. Depremden sonra buralarda kontroller yapıldı ve depremin etkileri ölçüldü. Çıkan neticeler bu noktaların depreme dayanaklığının test edilmesine dair önemli veriler de sağladı.

SİSMİK ANALİZ

Haberin Devamı

İstanbul’daki köprüler otoyollar için 145, 475, 975 ve 2 bin 475 yıllık tekrarlama periyotlarına sahip farklı deprem senaryoları üzerinden sismik analizler gerçekleştirildi. Bu analizler doğrultusunda, köprülerin temel sistemlerinden taşıyıcı unsurlarına kadar her detay deprem yüklerine karşı dayanıklılık esas alınarak projelendirildi. Tahliye senaryoları kapsamında Boğaz köprüleri de dahil İstanbul’da Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 237 köprü ve viyadük için de çeşitli dönemlerde ayrı ayrı incelemeler ve güçlendirmeler yapıldı. Her bölgedeki köprü ve viyadüklerin tahliye senaryosundaki rolleri detaylı olarak masaya yatırıldı.

Haberin Devamı

2 KOMŞU İLÇE 2 FARKLI ŞEHİR GİBİ

İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından yan yana bulunan Ataköy ve Şirinevler’deki farklı şehirleşme yapıları yeniden tartışma konusu oldu. Uydu görüntülerinde Ataköy’ün düzenli, Şirinevler’in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntülerde de D100 Karayolu ile birbirinden ayrılan komşu bölgelerden Ataköy’de yeşil alanların çokluğu, Şirinevler’de ise bina yığınları açık bir şekilde görülüyor. (İHA)