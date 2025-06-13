İstanbul depremi sonrası fırsatçılara ağır fatura

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergesinde İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, çeşitli e-ticaret platformlarında ve perakende satış noktalarında fiyat artışları gözlemlediğini belirterek, fırsatçı firmalara yönelik yapılan çalışmaları sordu. Bakan Bolat, önergeye verdiği yanıtta şunları aktardı:

164 BİN İŞLETME DENETLENDİ

“6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fahiş fiyat artışı ile stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemeler yapmak ve gerektiğinde idari para cezası uygulamak üzere ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ oluşturulmuştur. 81 ilde ticaret il müdürlüklerimiz tarafından; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler günlük olarak denetlenmekte olup, bugüne kadar yaklaşık 164 bin işletme ve 1.3 milyon ürünün denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantılarında görüşülmesi neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 2025 yılı için 143 bin 930 TL’den 1 milyon 439 bin 300 TL’ye varan tutarlarda idari para cezası uygulanabilmektedir. Stokçuluk yaptığı değerlendirilen işletmelere ise 1 milyon 439 bin 300 TL’den 17 milyon 271 bin 600 TL’ye varan tutarlarda idari para cezası uygulanabilmektedir.

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13 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca, doğal afet dönemlerinde, elektronik pazaryeri ve buralarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik inceleme ve denetim faaliyetleri yoğunlaştırılarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 23 Nisan 2025 tarihli İstanbul depremi sonucunda gelen şikâyet ve iddialar akabinde Bakanlığımızca elektronik pazaryerleri detaylı olarak incelenmiş ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ilgili tarihte haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen 60 adet işletme hakkında toplam 13 milyon 136 bin 110 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Bakanlığımız, vatandaşlarımızın tüm temel gıda ve ihtiyaç maddelerine adil fiyatlarla ulaşabilmesi için ürün fiyatlarını sürekli olarak izlemekte ve bu doğrultuda gelen talep ve şikâyetleri hassasiyetle değerlendirmektedir. İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmiştir. Fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır.

Bu kapsamda, deprem günü ve sonraki günlerde fırsatçılık niteliğinde fiyat artışı yaptığı tespit edilen 108 adet emlak işletmesine toplam 27 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.”