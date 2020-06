KARLIOVA SÜRPRİZ DEĞİL

“Bu fayın yakın bir gelecekte Marmara Denizi’nde ve ülkemizin doğu tarafında bir deprem üreteceği biliniyordu. 5.7 büyüklüğünde ortaya çıkan ve can kaybı yaratan Karlıova Depremi bizim için sürpriz olmadı. Aynı fayın üreteceği İstanbul Depremi pusuda bekliyor. 1 Mayıs 2003’teki Bingöl Depremi’nin acısını unutmadık. 200’e yakın can kaybı olmuştu. Üstelik bu canların yarısı, yatılı bölge okulu öğrencileriydi. Depremlerin, çığ düşmesinin, sel ve su baskınlarının ortaya çıkarmış olduğu can ve mal kayıplarının temel nedeni, sağlıksız kentleşme ve güvenli bir yapı stokunun olmamasıdır. Bilim, mühendislik ve teknikten uzak bir şekilde yapılmış olan yapılar ve doğru olmayan arazi kullanım kararlarıdır.

YAPI STOKU RİSKLİ

20 milyon olduğu bilinen yapı stokumuzun önemli bir kısmı depreme karşı güvenli değildir. Bu yapıların depreme karşı güvenli bir hale getirilmesi zorunludur. 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana 21 yıl geçti. Halen yara sararak kriz yönetimiyle uğraşılıyor. Oysa bilimsel yöntem, riskli olan yapı stokunu risksiz hale getirmektir. Kimseyi taş ve beton yığınlarının altında bırakmamaktır. Ülkemizin gerçek gündemine dönülmesi ertelenemez bir hale gelmiştir.

Mühendislik eğitimi, yapı denetimi ve şantiye şefliği konusunda ciddi sorunlar var. Şantiye şeflerinin aynı anda beş ayrı yerin şantiye şefliğini üstlenmeleri ve yapının gerektirdiği uzmanlığa sahip olmayan meslek gruplarının idareler tarafından görevlendirilmesi sürdürülmektedir.

FAY BİZİ UYARDI

Bingöl Karlıova Depremi küçük bir deprem olmasına rağmen yine de can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Bu deprem uyarı niteliğinde bir depremdir. Kuzey Anadolu Fay Hattı çoğunlukla 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretmektedir.”

DEPREMLERİN DEVAMI GELECEK

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, aylar önce yaptığı açıklamada “Bingöl Karlıova’ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım” demişti. Görür, dünkü depremin ardından sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Kuzey Anadolu Fayı’nda (KAF) iki ayrı deprem beklediğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

“Bu deprem önemli. Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir. Bu depremle birlikte Karlıova-Bingöl arası daha hassas hale geldi.”

BİNGÖL YİNE SALLANDI

Bingöl’de önceki gün 5.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesi, dün sabah da 5.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar, ev ve işyerlerinden dışarı çıktı. Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, hastanelere 33 kişinin başvurduğu 27’sinin ise taburcu olduğu ifade edildi. Önceki gün saat 17.24’te meydana gelen ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu’nun şehit olmasına neden olan 5.7 büyüklüğündeki deprem ile dün sabah olan 5.6 büyüklüğündeki depreme kadar bölgede 153 artçı sarsıntı yaşandı. Merkez üsleri Karlıova ve Yedisu olan sarsıntıların en küçüğü 1.0 en büyüğü ise 4.7 olarak gerçekleşti. (Mücahit YOLCU- Burak EMEK Aziz ÖNAL- Serkan BİNGÖL / DHA - AA)

ŞEHİDİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ





Deprem sırasında Kaynarpınar Köyü’ndeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu 4 çocuk babası Cengiz Pullu (45) için dün sabah Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki Ulucami’de tören düzenlendi. Cengiz Pullu

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Dünkü 5.6’lık ikinci deprem cenaze töreninden hemen önce oldu. Törene katılanlar depremi hissederken, Ulucami’nin minaresinin sallanması da kameralara yansıdı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın telefonundan şehit güvenlik korucusu Cengiz Pullu’nun babası Mehmet Sait Pullu ile görüştü. Erdoğan, “Başınız sağ olsun. Mekânı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin. Allah yâr ve yardımcınız olsun” dedi.

‘EVLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi: “İnşallah bu tür depremleri bir daha yaşamayız. Ama şunu hepimiz de biliyoruz, Türkiye deprem bölgesidir ve bunları yaşayacağız. Onun için yaşadığımız evlerimizi afetlere dayanıklı şekilde inşa edeceğiz. Bütün kararlılığımız bunun üzerinedir” diye konuştu.

BABAANNESİNİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

Kocaeli’nde oturan İsmail Yıldız, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte bir süre önce Kaynarpınar Köyü’nde oturan annesini ziyarete geldi. Önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, ev yıkıldı, Yıldız’ın oğlu Musa göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri tarafından göçük altında çıkarılan minik Musa, Karlıova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakımında tedavisi süren Musa’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Musa’yı ziyaret eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Şu anda şuuru açık, yemesi-içmesi doğal” dedi. (Ahmet ÇÖTELİ / DHA)

AFAD BÖLGEDE

Depremden en fazla etkilenen Elmalı köyündeki hasarın boyutu dün sabah dron ile görüntülendi. Elmalı Köyü’nde 25 konut ve 2 ahır yıkıldı, 8 konut ile 36 ahır hasar gördü. Artçıların sürdüğü bölgede Bingöl Yedisu’da 99, Karlıova’da 157, Adaklı’da 219 ve Erzurum’un Çat ilçesinde 120 olmak üzere toplam 595 çadır, AFAD ve jandarma ekiplerince kuruldu. Deprem bölgesine 841 kişilik personel sevk edildi. Türk Kızılayı tarafından da 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, 1000 kumanya, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti, 150 çadır, 1500 battaniye, 292 yatak, 6 genel maksat çadırı ile 70 kişilik personel ve 22 araç bölgeye gönderildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, telef olan hayvanları karşılayacaklarını söyledi.