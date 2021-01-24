‘İstanbul’ denize kavuştu, dünya gıpta ile izliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, MİLGEM projesinin 5’inci gemisi İstanbul (F-515) Firkateyni’nin denize iniş ve Pakistan MİLGEM Korvet projesi 3’üncü gemi ilk kaynak törenlerine katıldı. Törende ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de hazır bulundu.

HER ADIMDA BASKIYLA KARŞILAŞTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında, Türkiye Pakistan kardeşliğini bir adım daha öteye taşıdıklarını ve iki ülke işbirliğinin güçlenmeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“Pakistanlı kardeşlerimizle özellikle savunma sanayi alanında çok ciddi bir potansiyelimizin olduğunu biliyoruz. Son yıllarda yaşadığımız hadiseler bize şu gerçeği tekrar göstermiştir. Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Bu durum bizim gibi aynı anda farklı cephelerde beka mücadelesi yürüten ülkeler için daha çok geçerlidir.

Kıbrıs Barış Harekâtımız dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarımızı savunma mücadelemize kadar, milli güvenliğimizi korumak için attığımız her adımda baskıyla karşılaştık.

SON BEŞ YILDA 350 PROJE

Savunma sanayisinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 700’e yaklaştı. Sadece son beş yılda 350 yeni projeyi başlattık. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu alanda 75 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşıyoruz. 4 yıl önce dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 2 firmamız varken, bugün 7 firma ile temsil ediliyoruz. Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke içinde yer alıyoruz. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. Nereden nereye...

KAMERA İSTİYORUZ, GELMİYOR

İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı-silahsız insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor. Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki, maalesef hiç arzu etmeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Örneğin kamera. Güya dostuz, güya NATO’da beraberiz. Kamera istiyoruz, gelmiyor. Sen niye Ermenistan’la savaşıyorsun diyor.

Korvet sınıfı MİLGEM’lerde ulaşılan yerlilik oranı yüzde 70’ken İstanbul gemimizde bunu yüzde 75’in üzerine çıkarmamız memnuniyet vericidir. Milli imkanlarla tasarlanan firkateynimiz, hava savunma, su üstü, deniz altı savunma harbi ve karakol faaliyetleri icra edecektir.”

HER YIL BİR DENİZALTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu bilgileri verdi: “İstanbul firkateynimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirilen 3 boyutlu arama ve aydınlatma radarı gibi sistemlerimizi de bu gemimizde ilk kez kullanmaya başlayacağız. İlk milli gemisavar füzemiz Atmaca’yı da entegre etmeye başladık. Bu sene içinde test ve eğitim gemimiz Ufuk’u helikopter ve İHA’larıyla donatıp hava operasyonları yapabileceğimiz, amfibi hücum gemimiz Anadolu’yu, önümüzdeki yıl yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis’i, 2024’te Dimdeg’i deniz kuvvetlerine kazandıracağız.”

CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINDA AMİRAL GEMİMİZ OLACAK

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersane Komutanlığı’nda yapılan TCG İstanbul; TCG İzmit, TCG İzmir ve TCG İçel ile dört gemilik firkateyn filosunun ilki. TCG İstanbul F 515, milli korvetlerden 13 metre daha uzun. Gemiye, 12 bin metre deniz suyu devreleri, havalandırma, yardımcı deniz suyu gibi görevleri olan boru döşendi. 240 kilometrelik kablo ağıyla donatılacak olan gemi, Cumhuriyet’in kuruluşunun yüzüncü yılında ve Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümünde (27 Eylül 2023) harbe hazır halde donanmaya katılacak. Gemide, yakın hava savunma, milli meteorolojik ölçüm, elektronik taarruz, üç boyutlu radar, kızılötesi arama ve takip, uydu muharebe, satıhtan satha gibi Türk tasarımı sistemler de var. 11 bin kilometre seyir mesafesine sahip TCG İstanbul, 123 mürettebat ile idare edilebilecek. TCG İstanbul hava savunma harbi için de uygun.

MİSİNAYI ŞULE AKAR KESTİ

Konuşmaların ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, “İstanbul gemisini denize indiriyorum. Vatanıma, milletime hayırlı ve uğurlu olmanı, şanlı Türk bayrağını denizlerde şeref ve başarıyla dalgalandırmanı diliyorum. Bahtın açık, denizlerin sakin, pruvan neta olsun” diyerek misinayı kesip İstanbul’u denize indirdi.

DİYARBAKIR VE BÖLGEYE CAN DAMARLARI AÇILIYOR

Silvan Barajı’nın dolgusu tamamlandı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı gövde dolgu çalışması tamamlanması merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış törenine de katıldı. Erdoğan videokonferansla katıldığı törendeki konuşmasında, “Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır” dedi.

Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı’yla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir proje.

AVRUPA’NIN EN YÜKSEĞİ

Ergani Barajı 14.5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak. Silvan Barajı 175.5 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek barajı olacak, 7.3 milyar metreküp su depolanabilecek.