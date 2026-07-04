İstanbul dahil 4 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı... Prof. Dr. Şen: Afete dönüşebilir

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz,Orta Karadeniz kıyıları, Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar mevkii ile Osmaniye, Haay'ın batısı, Düzce, Zonguldak,Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay çevrelerinde ise batılı yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK VE DOLU UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kuvvetli sağanak ve dolunun etkili olabileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının hafta sonu İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Kentte bugün saat 08.00'de başlayacak sağanağın, saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği, kararsız hava koşullarının etkisiyle gök gürültülü sağanak ve yerel dolu hadiselerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Şehrin farklı bölgelerinde yer yer metrekareye 10 ila 30 kilogram seviyesine ulaşabilecek kuvvetli, gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği öngörülüyor.

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Hafta boyunca 31-34 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise hafta sonu 27 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

İstanbul, Kars, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi

"KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR! AFETE DÖNÜŞEBiLiR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde ve İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a yağmur geliyor, bu önemli, bunu vurgulayalım. Saat 8-9 civarında İstanbul'a kuzeyden yağış geliyor. Gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ben hep şundan çekinmişimdir; Bu kadar sıcak havanın üstüne bir yağış geldiği zaman biraz afete dönüştüren bir hal alıyor. İnşallah yarın öyle bir durum olmaz ama kuvvetli bir yağış gözüküyor. Nerelerde? İstanbul'un Avrupa Yakası'nda öğlene kadar kuvvetli gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı, bir yağış olabilir. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yağış akşama kadar İstanbul'da devam edecek. Marmara'yı kaplayacak, akşam 18.00-20.00'a kadar. 10-12 saatlik bir yağış görülecek. Bütün İstanbul'u kaplayacak.

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Ama bunun yanında Marmara, Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne doğru bu yağış gelecek. Yani Cumartesi günü Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde de yağış görülecek. Pazar günü İstanbul'da pek yağış yok. Sıcaklık da aynı. Pazar günü Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar devam edecek. Fakat Anadolu'nun çoğu yerinde yerel olarak yağışları önümüzdeki hafta göreceğiz.

Bir yağışlı havaya giriyoruz. Bu ne kadar yağış bırakacak. Çünkü yağışa çok ihtiyacımız var. Epey zamandır yağış almıyor Türkiye. Kuraklık var. Özellikle Avrupa Yakası'nda biraz kuvvetli gözüküyor yağış. Pazartesiden itibaren tekrar yükseliyor sıcaklık."

İŞTE 4 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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BURSA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların; güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

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İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlaın; yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.