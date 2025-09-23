İstanbul dahil 24 ilde sağanak bekleniyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeniden yağışlı ve serin hava geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan meteoroloji tarih vererek 24 ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

24 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminini paylaştı. Yapılan açıklamada perşembe günü İstanbul dahil 24 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına görülecek. Özellikle yağışların İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 26 derecede seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile bölgemize tekrardan serin ve yağışlı havanın giriş yapılacağı öngörülüyor" ifadesine yer verildi.

Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30