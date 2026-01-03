İstanbul dahil 24 ilde alarm! Kuvvetli fırtına geliyor: 3 bölgede sağanak yağış etkili olacak | Hava sıcaklığı bir anda değişecek: Meteoroloji il il uyardı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için kritik uyarılarda bulundu. Kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesi hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. İstanbul dahil 24 ilde sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji il il uyarıda bulundu. Öte yandan hafta başından itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Uşak ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Gözden Kaçmasın Tödürge Gölü buz tuttu Haberi görüntüle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Yurdun, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Tekin, hava sıcaklığının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağını bildirdi.

Bugün İzmir çevreleri, Balıkesir ve Aydın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Tekin, oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Haberin Devamı

Tekin, pazar, pazartesi ve salı günlerinde yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu açık geçeceğini ifade ederek, "Trakya ve Ege kıyılarında ise hafta boyunca aralıklarla yağış göreceğiz. Yine hafta boyunca doğu kesimlerde buzlama ve don, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ riskine karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz." diye konuştu.

Haberin Devamı

24 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa’nın da bulunduğu 24 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında kuvvetli yağış ve yer yer fırtına bekleniyor.

Sarı kodlu alarm, Aydın, Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Bartın, Karabük, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Yalova ve Düzce illeri için verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR, ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

İSTANBUL'A UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı ve soğuk hava yerini lodosa bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabahın ilk saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Lodos etkisiyle oluşan dev dalgalar Üsküdar Sahili’nden görüntülendi. Öte yandan Şehir Hatları seferleri iptal olurken deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre,

"Bugün (Cumartesi) ve yarın (Pazar) etkili olması beklenen Lodos fırtınasının; havayolu ve açık deniz seferlerini aksatması, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi hadiseler ile sona ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor."

İstanbul Valiliği vatandaşların lodosa karşı tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Rüzgarın; 03.01.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden, 04.01.2026 Pazar günü gece saatlerine kadar ilimizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Halihazırda gerçekleşen 0 C derece ile 9 C dereceden sıcaklıkların Cumartesi günü 7 C ile 14 C arasında olması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir. Fırtınaya bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, İzmir çevrelerinde sağanak yağışlı olması beklenen yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu