İstanbul dahil 22 kent için 'sarı' kod uyarısı... İşte o iller

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 Eylül 2024 tarihinde 22 kente sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. Buna göre Sarı kod ile yağış uyarısı yapılan iller şu şekilde; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Uşak.

Uyarı verilen 4 ilden toplam 752 ihbar alındığını açıklayan AFAD, "Meteorolojik uyarı verilen 2 ilimizde mahsur kalan 37 vatandaşımızın tahliyesi sağlanmıştır. Uşak ilimizde mahsur kalan 27 vatandaşın tahliye çalışmaları AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sürdürülmektedir. Çalışmalara destek veren AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.