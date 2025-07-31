İstanbul dahil 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji'den uyarı geldi | 4 gün sürecek! İşte serinleyecek iller

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Türkiye sıcak hava dalgası ile adeta kavruldu. Sıcaklıklar bölge bölge 40 derecenin üzerine çıktı. Yurt genelinde sıcaklık rekorları kırılırken serinleten haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini paylaştı. Rapora göre, sıcaklıklar 6 derece birden düşecek. İstanbul, Ankara dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar gelecek. Yağışların 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

14 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜNE DİKKAT"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından önümüzdeki 4 güne dikkat çekti. Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Hava sıcaklıkları ortalamalara geri dönüyor. Hafta sonuna kadar (dahil) bölgesel yağmurlar görülecek. Bugün Trakya akşam kuvvetli gök gürültülü yağışa dikkat. Tüm Karadeniz kıyı bölgeleri, Kütahya Maraş Kars çevresi yerel yağmurlu. İstanbul öğleden sonra yerel hafif yağmur görülebilir.

Önümüzdeki 4 gün Karadeniz Marmara'nın batısı (İstanbul) iç ege, iç Anadolu'da yağış olasılığı var.

Bunlardan Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakasının doğusu Sakarya Eskişehir Afyon civarı pazar günü Düzce civarı yağışlara dikkat edelim."

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Önümüzdeki 4 gün karadeniz marmaranın batısı ( istanbul) iç ege iç anadoluda yağış olasılığı var.

Bunlardan Cumartesi günü istanbulun anadolu yakasının doğusu Sakarya Eskişehir Afyon cıvarı pazar günü Duzce cıvarı yağışlara dikkat edelim.

İstanbul bu hafta 30-31 C — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) July 31, 2025

ANKARA'YA SAĞANAK GELİYOR

1 Ağustos 2025 Cuma günü birçok ilde yağışlar devam edecek. Yağış beklenen iller arasında İstanbul, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çorum, Çankırı, Yozgat, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Konya, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Osmaniye ve Adana

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Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin kuzey kesimlerinden başlayarak yer yer iç kesimlerde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, şunları söyledi:

"Perşembe gününe bakıldığında Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz. İstanbul'da cumartesi günü de sağanak ve yer yer gök gürültüsü sağanak yağışları göreceğiz.

Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ankara'da öğle saatlerinden sonra hafif bir sağanak yağış geçişi olabilir. Özellikle cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saatlerinde yine Başkent'te yağış görülme olasılığı var."

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ver doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 46