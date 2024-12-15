İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu alarm! Yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını ve heyelan tehlikesine dikkat

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Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakimken İstanbul dahil olmak üzere yurdun batı kesiminde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm verildi. O iller sırasıyla Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova oldu.

MEGAKENTTE YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre megakentteki sağanak yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı, yarın çok bulutlu havanın hakim olacağı görülüyor.

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YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün sabah ve öğlen saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'de kuvvetli yağmur. Öğleden sonra önce Batı Karadeniz iç kesimleri, akşam İç Anadolu ve doğu Anadolu'nun batısı karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışlı. Pazartesi Anadolu'nun İç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Önümüzdeki hafta içi yağış yok.

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Rüzgar, lodos; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde. Sıcaklıklar 2-5 derece artacak

İstanbul'da yağmur, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli 10 C. İzmir kuvvetli yağmurlu 13. Ankara öğleden sonra karla karışık yağmur ve akşam kar yağışlı 6C.