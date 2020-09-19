İstanbul 'da sokak köpeklerini besleyen kadını baba-kız darp etti

Olay geçen Salı günü Kayaşehir 5. bölgede meydana geldi. İddiaya göre, burada yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen T.M. isimli kadın boş arazideki sokak köpeklerini besliyordu. Yine buradaki arazide kendisine hobi bahçesi oluşturan Abdülcelil A., iddiaya göre köpeklerden rahatsız oldu. T.M olay günü Abdülcelil A.'nın yanına giderek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışmaya Abdülcelil A.'nın kızı Nurcan A. da dahil oldu. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Baba-kız T.M.'yi darp etti. Darp edilen ve yere düşen kadının yardımına başka bir kişi koştu. Kadına yardım eden kişi saldırganlara da engel oldu. Yere düşen kadın daha sonra kalkarak park halindeki aracına gitti. Yaşananlar ise bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırıya uğrayan kadın karakola giderek şikayetçi oldu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganlar Nurcan A. ve Abdülcelil A.'nın yerini tespit ederek gözaltına aldı. Kayaşehir Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan saldırganların haklarında Kadına Karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında önleyici tedbir kararı (uzaklaştırma) kararı verildi. Nurcan A. ile Abdülcelil A. Cumhuriyet başsavcılığı talimatları doğrultusunda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.