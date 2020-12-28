İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, görevine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Şaban Yılmaz bugün görevine başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şaban Yılmaz, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Başsavcı Yılmaz'ı, Başsavcıvekili Zafer Koç çiçekle karşıladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, makam odasına çıkarak görevine başladi. Yılmaz, odasında tebrikleri kabul etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle